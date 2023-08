Wien (www.aktiencheck.de) - Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) (+5,9%) prüft einem Magazinbericht zufolge den Verkauf der in Contitech gebündelten Automobilsparte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-0,9%) prüfe den Verkauf von Teilen seiner Vermögensverwaltungssparte. Die New Yorker Investmentbank habe bekanntgegeben, dass sie ihren Geschäftsbereich "Personal Financial Management" mit einem verwalteten Vermögen von USD 29 Mrd. zum Verkauf stelle.Das Angebot von Johnson and Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) (-3,0%) zur Abgabe eines großen Anteils an ihrer Tochtergesellschaft Kenvue (ISIN: US49177J1025, WKN: A3EEHU, Ticker-Symbol: J4D, NYSE-Symbol: KVUE) (+0,13%) sei mehr als erfolgreich gewesen. Das Angebot zum Tausch von J&J-Aktien gegen Kenvue-Aktien im Wert von USD 40 Mrd. sei deutlich überzeichnet gewesen. (22.08.2023/ac/a/m)