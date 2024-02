XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

73,90 EUR +1,32% (21.02.2024, 17:35)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (22.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Unsere letzte charttechnische Einschätzung der Continental-Aktie ist eine gefühlte und vermutlich auch eine tatsächliche Ewigkeit her, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Aus gutem Grunde, denn seit Anfang 2018 durchlebe der Titel eine echte Schlechtwetterperiode. Doch genau das könnte sich nun ändern. Schließlich stehe derzeit der Baissetrend der letzten sechs Jahre (akt. bei 73,34 EUR) zur Disposition. Gleichzeitig würden die Tiefpunkte der letzten beiden Jahre bei 56,78/44,31/58,20 EUR eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Der letzte Zündfunke für einen endgültigen Befreiungsschlag fehle allerdings noch. Als solchen würden die Analysten einen Sprung über die Nackenzone der unteren Umkehr bei 76,40/78,40/79,24 EUR definieren. Im Erfolgsfall wäre sogar ihre "zwei T Regel" erfüllt: Trendwende plus Trendbruch als Grundstein für eine nachhaltige Wende zum Besseren. Aus der Höhe der angeführten S-K-S-Formation eröffne sich dann ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 30 EUR. Perspektivisch würden damit sogar wieder dreistellige Notierungen realistisch.Als Absicherung bietet sich im Ausbruchsfall der ehemalige Abwärtstrend an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:74,24 EUR +0,60% (22.02.2024, 08:47)