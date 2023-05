Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

65,90 EUR +3,07% (10.05.2023, 10:33)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

66,10 EUR +3,35% (10.05.2023, 10:23)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (10.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Autozulieferer und Reifenhersteller Continental habe im ersten Quartal 2023 operativ mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei im ersten Quartal um 35% auf EUR 578 Mio. angestiegen. Damit habe Continental die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz habe um 11% auf EUR 10,3 Mrd. zugelegt. Der Nettogewinn sei um 59,6% auf EUR 382 Mio. gestiegen.Die Prognosen für das laufende Jahr seien bestätigt worden. Zuversichtlich stimme hierfür insbesondere auch ein Großauftrag im Geschäftsfeld Autonomes Fahren in Höhe von EUR 1,7 Mrd. Im laufenden Jahr erwarte Continental unverändert eine Zunahme der weltweiten Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um zwei bis vier Prozent.Für eine negative Überraschung habe allerdings der hohe Abfluss von Geld gesorgt. Der um Sondereffekte bereinigte Barmittelabfluss (Free Cashflow) sei von EUR 174 Mio. im Vorjahr auf EUR 949 Mio. gestiegen. Die Analysten hätten hierbei mit einem besseren Wert gerechnet. Der negative Free Cashflow habe im Wesentlichen zwei Ursachen: Eine erhöhte Vorratshaltung zur Aufrechterhaltung der Lieferketten sowie einen hohen Forderungsbestand. Beides plane Continental im Laufe des Jahres zu verringern.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Continental lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity