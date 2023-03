Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.03.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) von EUR 78 auf EUR 81.In puncto Profitabilität liege Continental mit einer EBIT-Marge von 5,0% und einer EBITDA-Marge von 10,5% über den Vergleichswerten der direkten Konkurrenten der Automobil-Zulieferer im Vorjahr. Damit arbeite das deutsche Traditionsunternehmen profitabler und optimierter als seine Peers. Wermutstropfen sei der Return on Equity mit knapp 10%, der im Durchschnitt etwas hinter der Konkurrenz hinke, was impliziere, dass Eigenkapital weniger effizient einsetzt werde, um Erträge zu erzielen.Continental scheine auf dem besten Weg, das wiederholt kommunizierte Langfrist-Ziel einer bereinigten EBIT-Marge auf Konzernebene zwischen rund 8% und 11% zu erreichen. Das Unternehmen nehme sich nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr spürbare Verbesserungen im Tagesgeschäft vor. 2023 solle die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern zwischen 5,5% und 6,5% liegen und damit besser ausfallen als im erneut schwierigen Vorjahr mit 5,0%. Den Umsatz taxiere der Konzern auf Basis der Wechselkurse vom Jahresanfang bei EUR 42 bis 45 Mrd. Das sei etwas mehr als von Experten am Aktienmarkt zuvor geschätzt.Die Aktie könne getrost als High-Beta Aktie bezeichnet werden. Das Beta einer Aktie gebe die Sensitivität gegenüber allgemeinen Marktbewegungen an. Werte im Bereich von 1 würden implizieren, dass sich die Aktie mehr oder weniger im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt bewege. Auf die letzten zwei Jahre weise Continental ein Beta von 1,5 auf. Sprich: Steige der Gesamtmarkt (in diesem Fall der EURO STOXX 600) um 1%, steige Continental üblicherweise um 1,5%. Sinke der Markt um 1%, gebe Conti im Schnitt um 1,5% nach. Die restlichen Vertreter der Automobil-Zulieferer würden sich mit Betas um 1,2 um einiges widerstandfähiger während eines Bärenmarktes geben. Dieser Umstand spiegele sich auch in der Performance wider, bei der der Nachteil von High-Beta-Aktien zum Vorschein komme: Auf Jahressicht stehe die Aktie von Conti mit minus 41,8% als einer der größten Verlierer da, während der breite Gesamtmarkt "nur" mit minus 13,3% das Jahr 2022 beendet habe.Die auf Werkstoffanwendungen spezialisierte Division ContiTech konzentriere sich künftig verstärkt auf den Ausbau des Industriegeschäfts (Bergbau, Agrar und Schienenverkehr). Um Synergien zu heben, bündele die ContiTech zudem ihre Automotive-Aktivitäten. Die Veränderungen würden Anfang Mai 2023 in Kraft treten. Die Neuausrichtung solle ContiTech vom klassischen Produktlieferanten zum Anbieter integrierter Lösung machen, also zusätzlich zu den bestehenden Produkten auch noch Dienstleistungen zu integrieren. Ziel sei es, Schlagkraft und Effizienz sowie Kunden- und Marktnähe zu erhöhen.Der deutsche Autozulieferer und Reifenhersteller sei im abgelaufenen Geschäftsjahr gerade noch an der Verlustzone vorbeigeschrammt. Der Gewinn unterm Strich sei im Jahresvergleich wegen hoher Abschreibungen um 95% auf EUR 67 Mio. geschrumpft. Dabei hätten negative Sondereffekte mit einer Milliarde Euro zu Buche geschlagen. Der Umsatz sei wie bereits bekannt um rund 17% auf EUR 39,4 Mrd. gestiegen. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sei zwar um gut 5% auf EUR 1,95 Mrd. gestiegen, damit aber deutlich hinter der Entwicklung des Geschäftsvolumens zurückgeblieben. Vor allem steigende Kosten für Material, Frachten und Energie hätten dem Konzern zu schaffen gemacht. Diese dürften aus Unternehmenssicht auch im laufenden Jahr für Mehrkosten in Höhe von EUR 1,7 Mrd. sorgen. Als Dividende für das vergangene Jahr wolle Continental EUR 1,50 vorschlagen. Das wäre eine Kürzung um 70 Cent.Der Konzern aus Hannover sei zuletzt Opfer eines umfangreichen Datendiebstahls geworden. Mehr als 40 Terabyte an Daten zu Strategieplänen, Prüfberichten, Dokumenten von Wirtschaftsprüfern, Budgetpläne usw. seien erbeutet worden. Aus Unternehmenskreisen werde verlautet, man lasse sich nicht erpressen, ganz egal, wie hoch der Schaden sei, der durch eine Veröffentlichung entstehen könnte. Bis jetzt seien nur die Dateinamen mitunter heikler interner Daten geleakt worden.Der Automobilzulieferer Continental habe im Gesamtjahr 2022 noch unter schwachen Auto-Produktionszahlen, Chipmangel und Lieferkettenproblemen gelitten, die sich nicht zuletzt auch in höheren Kosten niedergeschlagen hätten. Der Ausblick seitens des Unternehmens für 2023 klinge aber schon verheißungsvoller. Wachstum bei der globalen Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, Klarheit in Bezug auf Russland sowie die angepeilte Margen-Erhöhung würden einen optimistischen Ausblick auf Jahressicht bedingen. Zur Frühjahrs-Rally an den Aktienmärkten hätten die Papiere der Hannoveraner bereits um 38% zulegen können und würden zurzeit am 52-Wochen-Hoch notieren. In Sachen KGV-Bewertung würden die Analysten der RBI Continental gegenüber seinen direkten Peers keine Prämie von über 50% (!) aufgrund seiner Marktstellung zugestünden. Das Kursziel von EUR 81 (zuvor: EUR 78) ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Automobil und Zulieferer und dem Gesamtmarkt berücksichtige.Die Empfehlung wird somit auf "Halten" angepasst, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Continental-Aktie. (Analyse vom 09.03.2023)