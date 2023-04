Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (06.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei nach einem in Sachen Performance guten ersten Quartal schlecht in den April gekommen. Bis dato stünden mehr als sechs Prozent Kursverlust zu Buche. Auch am heutigen Donnerstag stehe vor der Continental-Aktie ein kleines Minuszeichen. Grund dürfte eine skeptische Analystenstimme sein.Konkret habe Goldman Sachs die Verkaufsempfehlung für die Conti-Aktie bekräftigt. Die US-Investment sehe den Wert allerdings perspektivisch nur noch bei 62,00 Euro. Bis habe das Kursziel 65,00 Euro gelautet.Insgesamt seien die Analysten jedoch alles andere als pessimistisch für die Continental-Aktie. Von 22 von Bloomberg befragten Experten würden fünf zum "Kauf" und nur drei (einschließlich Goldman Sachs) zum Verkauf raten. 14 Analysten stünden dem Wert indes "neutral" gegenüber. Das 12-Monats-Konsensziel von 81,05 Euro signalisiere rund 27 Prozent Aufwärtspotenzial, wenn man das gegenwärtige Kursniveau zugrunde lege.Die Continental-Aktie verliere am letzten Handelstag der Karfreitag-Woche (Mittagszeit) 0,4 Prozent auf 64,34 Euro. Gelinge dem Titel ein nachhaltiger Sprung über den GD50 bei (aktuell) 68,56 Euro, liefere die Aktie ein frisches Kaufsignal. Im Anschluss hätte das Papier Luft bis zum März-Hoch bei 79,24 Euro.Kurzum: Investierte bleiben dabei, während etwaige Neueinsteiger besser den Sprung über den GD50 abwarten sollten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)