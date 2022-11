Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (10.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental habe heute die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und dabei die Erwartungen beim Umsatz und bereinigten EBIT übertreffen können. Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Kursplus von 3,9 Prozent auf 57,68 Euro. Damit sei das Papier vor RWE und Allianz der Top-Gewinner des Tages im DAX . Auch erste Analysten hätten sich bereits positiv geäußert.Für das dritte Quartal habe der DAX-Konzern aus Hannover am Donnerstag unterm Strich einen Verlust von 211 Millionen Euro bekannt gegeben - vor einem Jahr habe noch ein Nettogewinn von 309 Millionen Euro gestanden. Die Kosten vor allem für Energie und Rohmaterialien seien gestiegen, gleichzeitig habe es weiter an bestimmten Vorprodukten gemangelt. Im Kerngeschäft der Autosparte hätten die anziehenden Zinsen zu einer Wertberichtigung von fast einer halben Milliarde Euro geführt. Konzernchef Nikolai Setzer habe erklärt, dass die Umbauten dort nun aber griffen und positive Folgen hätten.Conti müsse einen Teil des insgesamt erhöhten Drucks an die Verbraucher weitergeben. Es gebe "insbesondere Preisvereinbarungen mit unseren Kunden aufgrund der massiv gestiegenen Kosten", habe Setzer gesagt. Das bereinigte Betriebsergebnis im dritten Jahresviertel sei noch verhältnismäßig gut ausgefallen, es sei von 412 Millionen Euro im Vorjahr auf zuletzt 605 Millionen Euro gewachsen. Das sei auch mehr gewesen, als von Analysten geschätzt. Seinen Umsatz habe Continental von rund 8,0 auf etwa 10,4 Milliarden Euro (Prognose: 10.0 Milliarden Euro) ausbauen können, vor einem Jahr hätten Corona-Beschränkungen und Chip-Lieferprobleme die Produktion von Autos spürbar gestört. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage seien diese Zahlen recht stabil, so die Conti-Führung. "Gleichwohl entspricht das finanzielle Ergebnis nicht unseren selbst gesteckten Mittelfristzielen."Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Resultate habe Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Donnerstag als solide bezeichnet.Die Aktie von Continental habe seit Anfang 2018 alles andere als eine gute Performance hingelegt. Zuletzt habe sich das Papier aber von seinen Jahrestiefständen lösen können. Mit dem heutigen Kursplus sei die Aktie nun an die 100-Tage-Linie herangelaufen. Ein Sprung darüber würde ein erstes positives Signal liefern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Continental-Aktie. (Analyse vom 10.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)