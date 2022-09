XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (26.09.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental: Weiter unter Druck - ChartanalyseDie Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 257,40 EUR aus dem Januar 2018 in einer langfristigen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 51,45 EUR geführt. Nach einer starken Erholung bis an den Widerstand bei 133,10 EUR sei die Aktie im Juni 2021 aber wieder nach unten gedreht. Nach einem Zwischentief bei 56,78 EUIR aus dem März 2022 habe der Wert eine bärische Flagge ausgebildet. Diese habe sie am 19. August nach unten aufgelöst. Am Freitag sei es zum Durchbruch durch die Marke bei 51,45 EUR und damit zu einer Bestätigung des langfristigen Abwärtstrends gekommen.Die Aktie des Automobilzulieferers dürfte in den nächsten Wochen noch weiter unter Druck stehen. Abgaben bis ca. 46,64 EUR und später sogar 34,38 EUR seien möglich. Erholungen gen 51,45 EUR würden daran vermutlich nichts ändern. Erst mit einem Ausbruch über 51,45 EUR könnte sich das Chartbild auf kurzfristige Sicht verbessern. In diesem Fall könnte eine Erholung in Richtung 64,00 EUR starten. (Analyse vom 26.09.2022)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:48,49 EUR -0,47% (26.09.2022, 08:42)