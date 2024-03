Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

67,62 EUR +0,06% (14.03.2024, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

67,64 EUR -0,09% (14.03.2024, 10:35)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (14.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Verbesserung, Prognose aber alles andere als berauschend - AktienanalyseDer Sparkurs von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) zeigt die ersten Erfolge, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um 5,1 Prozent auf 41,3 Mrd. Euro habe sich das Betriebsergebnis 2023 um rund ein Drittel auf 2,5 Mrd. Euro verbessert, wie die Konzern mitgeteilt habe. Den Löwenanteil des Gewinns habe erneut das Reifengeschäft abgeliefert, das "stabil" profitabel sei, so CEO Nikolai Setzer. Erstmals seit 2019 habe aber auch das Autozulieferergeschäft wieder etwas zum Konzernergebnis beigesteuert.Nach drei Verlustjahren in Folge seien in der Sparte im Tagesgeschäft 1,9 (Vorjahr minus 0,3) Prozent vom Umsatz hängen geblieben. Die Verbesserung habe insbesondere aus einer höheren Produkteffizienz infolge einer stabileren Materialversorgung, einer hohen Kostendisziplin und einem geringeren Niveau an Sonderfrachten resultiert, habe es geheißen.Auch was die weitere Entwicklung betreffe, gebe sich das Management zuversichtlich: Der Umsatz solle 2024 bei 41 bis 44 Mrd. Euro landen und die Gewinnmarge zwischen sechs und sieben Prozent liegen. "2024 werden wir erneut tatkräftig anpacken und unsere Jahresziele beharrlich verfolgen", so Setzer. Vor allem im Autogeschäft habe sich der Manager viel vorgenommen. Durch das im vergangenen Jahr aufgelegte Sparprogramm mit Stellenabbau, aber auch Preiserhöhungen und Effizienzverbesserungen solle die Marge dort auf drei bis vier Prozent steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: