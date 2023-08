Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

68,56 EUR -0,29% (24.08.2023, 11:56)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

68,62 EUR -0,09% (24.08.2023, 11:58)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (24.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Seitwärtsbewegung dürfte sich fortsetzen - AktienanalyseDer Autozulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) hat seine Umsatzerwartung für das laufende Jahr etwas nach unten genommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil die Ersatzreifenmärkte in Nordamerika und Europa derzeit schrumpfen würden, plane das Management für 2023 jetzt noch einen Gesamtumsatz von 41,5 bis 44,5 Mrd. Euro ein. Zuvor seien 42 bis 45 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden.Es habe aber auch gute Neuigkeiten gegeben. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge etwa sei unangetastet geblieben. Sie solle weiterhin zwischen 5,5 und 6,5 (Vorjahr: 5,0) Prozent landen, wie der Konzern bei Vorlage der endgültigen Q2-Zahlen mitgeteilt habe. Besserung sehe das Management zudem für die schwächelnde Autozulieferersparte, die im zweiten Quartal wegen Währungseffekten und teuren Sonderfrachten überraschend wieder in die roten Zahlen abgerutscht sei. Zum einen habe der Conti eine weitere Runde Preisverhandlungen mit den Kunden angestoßen, die sich positiv bemerkbar machen sollten - erste positive Abschlüsse habe es bereits im Juli gegeben. Zum anderen erwarte Conti nun für 2023 eine Zunahme der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen gegenüber dem Vorjahr um drei bis fünf Prozent. Zuvor habe der Konzern mit zwei bis vier Prozent gerechnet. Insgesamt gebe sich das Unternehmen weiterhin zuversichtlich, am Jahresende einen bereinigten Free Cashflow von 0,8 bis 1,2 Mrd. Euro ausweisen zu können.Ansonsten hätten sich die endgültigen Zahlen mit den bereits vorgelegten Eckdaten gedeckt. Allerdings sei dann doch noch etwas Fantasie aufgekommen: Continental prüfe nämlich einem Pressebericht zufolge eine Konzentration auf die Reifen- und Gummigeschäfte. So sollten laut dem Manager Magazin zu den künftigen Kernbestandteilen des Konzerns die profitable Reifensparte und das Geschäft der Kunststoffsparte Contitech gehören, das nicht auf die Automobilindustrie ausgerichtet sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: