Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

65,38 EUR +0,18% (13.07.2022, 16:59)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

64,96 EUR -1,49% (13.07.2022, 16:44)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (13.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) weiterhin mit dem Votum "Kauf" ein.Das Auftaktquartal 2022 sei für Continental besser als erwartet ausgefallen, wenngleich die Erwartungen gegeben dem derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld niedrig angesetzt gewesen seien. Der Umsatz des deutschen Automobilzulieferers habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,2% auf EUR 9,28 Mrd. verbessert und sei somit 5,2% über den Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 8,82 Mrd. angesiedelt gewesen. Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich zwar um satte 40% (!) auf EUR 439 Mio. verschlechtert, habe jedoch den Markterwartungen entsprochen. Der bereinigte Gewinn je Aktie hingegen habe es vermocht die Erwartungen zu übertreffen: Dieser habe mit EUR 1,23 ganze 7% über Konsensschätzungen in Höhe von EUR 1,15 gelegen.Continental plane eine neue Hydraulikschlauch-Anlage in Mexiko für EUR 38 Mio. zu errichten. Die Produktionsstätte, welche 2024 in Betrieb genommen werden solle, werde unter anderem Komponenten aus geflochtenem und spiralförmigem Draht herstellen, was zur Optimierung der strapazierten Lieferketten beitragen sollte.Unter den Geschäftsbereichen sei die Reifensparte die einzige gewesen, die ein eigentliches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal habe vorweisen können. Dieses sei mit +17,4% noch dazu äußerst stark ausgefallen. Des Weiteren sei die bereinigte EBIT-Marge des Segments von 16,6% auf 17,1% angestiegen. Der Umsatz der Sparten "Automotive" und "ContiTech" sei nahezu stagniert, die bereinigten EBIT-Margen hätten sich jeweils um rund 5 Prozentpunkte verringert.Im April habe der Konzern vermeldet, dass man mit einer Steigerung der Inputkosten in den Bereichen Energie, Logistik und Materialen von insgesamt EUR 3,5 Mrd. im laufenden Jahr rechne. Gespräche mit Kunden bezüglich etwaiger Preisanstiege der eigenen Produkte würden bereits laufen.Nachdem im vergangenen Jahr sowohl in Hannover als auch in Frankfurt Ermittlungen bezüglich einer angeblichen Involvierung Continentals im VW-Dieselskandal sowie in der Mitsubishi Causa (Abgasmanipulation) gestartet worden seien, würden dem Unternehmen nun in beiden Bundesländern Bußgelder drohen. Es seien bereits mit Ende des Geschäftsjahres 2021 Rückstellungen in "hoher zweistelliger Millionenhöhe" gebildet worden.Im ersten Quartal 2022 habe Continental ein reichlich gemischtes Ergebnis abgeliefert, wenngleich in weiten Teilen die noch vorsichtiger angesetzten Analystenerwartungen hätten übertroffen werden können. Die Reifensparte bleibe die Ertragsperle des Konzerns. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Lieferkettenprobleme langsam aber stetig aufzulösen scheinen und die Umsätze solcherart wieder zulegen sollten, setzt Helge Rechberger, Analyst der RBI, trotz der drohenden ökonomischen Unsicherheiten auf eine Erholung der Branche, von der insbesondere auch Zulieferbetriebe profitieren könnten. In Sachen KGV-Bewertung gestehe der Analyst Continental gegenüber seinen direkten Peers eine Prämie von zumindest 10% aufgrund seiner Marktstellung zu, was zu einem Kursziel von EUR 78 (zuvor: EUR 110) führe.Die Empfehlung "Kauf" behält Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, unverändert bei. (Analyse vom 13.07.2022)