Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (30.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Reifenhersteller in Q3 ausgebremst - AktienanalyseUngünstige Wechselkurse haben den Autozulieferer und Reifenhersteller Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) im dritten Quartal ausgebremst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei zwischen Juli und September um 1,5 Prozent auf 10,2 Mrd. Euro zurückgegangen. Beim Jahresziel seien daher leichte Abstriche gemacht worden: Statt 41,5 bis 44,5 Mrd. Euro sollten nun 41 bis 43 Mrd. Euro durch die Bücher gehen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei hingegen um 7,1 Prozent auf 637 Mio. Euro gewachsen. Die Marge habe sich entsprechend um einen halben Prozentpunkt auf 6,2 Prozent verbessert.Für Schub habe die Autozulieferersparte gesorgt. Dank Preiserhöhungen, aber auch stabileren Lieferketten und einer stärkeren Kostendisziplin habe das Sorgenkind des Konzerns wieder eine positive Marge von 2,8 Prozent ausweisen können. "Wir haben im Reifengeschäft ein gutes sowie bei ContiTech ein stabiles Ergebnis erwirtschaftet und bei Automotive Fortschritte erzielt", habe Unternehmenschef Nikolai Setzer die Entwicklung im dritten Quartal zusammengefasst. "Das Automotive-Ergebnis haben wir im Vergleich zum ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich gesteigert. Daran werden wir im vierten Quartal anknüpfen und uns weiter verbessern", habe der Manager versprochen - und das Margenziel für 2023 von 5,5 bis 6,5 Prozent bestätigt.Auch beim von Anlegern viel beachteten Barmittelzufluss sehe das Management nach einer deutlichen Verbesserung im vergangenen Quartal (plus 466 Mio. Euro) wieder Licht am Horizont. "Unser Fokus liegt darauf, unser Ergebnis zu steigern sowie Lager- und Forderungsbestände weiter zu reduzieren, sodass wir zum Jahresende einen bereinigten Free Cashflow von rund 0,8 bis 1,2 Mrd. Euro erreichen", habe sich Finanzchefin Katja Garcia Vila zuversichtlich für das Erreichen des Jahresziels gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: