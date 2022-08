Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

68,46 EUR -1,64% (09.08.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

67,96 EUR -2,13% (09.08.2022, 09:37)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Automobilzulieferer Continental habe im zweiten Quartal 2022 unter anhaltend schwachen Auto-Produktionszahlen, Chipmangel und Lieferkettenproblemen gelitten, die sich nicht zuletzt auch in höheren Kosten niedergeschlagen hätten.Continental habe am Morgen des 09.08. endgültige Quartalszahlen vorgelegt. Der deutsche Autozulieferer habe bereits am 20.07. vorab bekannt gegeben, dass der operative Gewinn im zweiten Quartal um ein Fünftel eingebrochen sei. Wegen hoher Kosten und zahlreicher Sondereffekte sei er tief in die roten Zahlen gefahren. Unter dem Strich habe der DAX-Konzern für das zweite Quartal einen Verlust von EUR 251 Mio. ausgewiesen, nach einem Gewinn von EUR 545 Mio. im Vergleichsquartal des Vorjahres. Analysten hätten zuvor im Schnitt für das abgelaufene Quartal mit EUR 294 Mio. Gewinn (!) gerechnet.Als Grund für den Nettoverlust habe das Management die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Preissteigerungen bei Rohstoffen, Energie und Logistik sowie den Mangel an Elektronikbauteilen und die Corona-Lockdowns in China genannt. Außerdem sei der Autozulieferer durch zahlreiche Sondereffekte belastet worden, die sich auf mehr als eine halbe Milliarde Euro summiert hätten.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Continental lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der RBI. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity