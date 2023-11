Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

63,60 EUR +2,91% (08.11.2023, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

63,16 EUR +2,20% (08.11.2023, 09:15)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (08.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental sei im dritten Quartal 2023 operativ leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Konzernumsatz habe sich im Gegensatz zum Vorjahr um 1,5% auf EUR 10,2 Mrd. verringert - die Markterwartungen seien bei EUR 10,4 Mrd. gewesen. Erfreulicher entwickelt habe sich die Profitabilität. Zwar sei bereits im Vorfeld mit einem Gewinnanstieg gerechnet worden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei im dritten Quartal von EUR 12,2 Mio. auf EUR 460,7 Mio. gestiegen, habe aber erneut die Erwartungen von EUR 566,8 Mio. verfehlt.In der Sparte Automotive habe sich das operative Ergebnis im Vergleich zum ersten Halbjahr aufgrund von Preisanpassungen, erhöhter Kostendisziplin und einer Stabilisierung der Lieferketten verbessert. Die bereinigte EBIT-Marge sei hier im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen des Jahres signifikant auf 2,8% gestiegen (Q3 2022: 2,5%). Darüber hinaus habe Continental den bereinigten Free Cash Flow auf EUR 466,3 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal (EUR -496,0 Mio.) und den ersten Quartalen dieses Jahres gesteigert. Dies sei vor allem auf den Abbau von Vorräten zurückzuführen.Insbesondere infolge anhaltender negativer Wechselkurseffekte passe Continental den Umsatzausblick nach unten an: Continental gehe für 2023 von einem Anstieg der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 5% bis 7% (zuvor 3% bis 5%) gegenüber dem Vorjahr aus. Trotz dieser weiterhin stabilen weltweiten Automobilproduktion schraube Continental die Umsatzprognose für die Automotive-Division aufgrund anhaltend negativer Wechselkurseffekte leicht nach unten: Continental erwarte nun einen Umsatz von rund EUR 20,0 Mrd. bis EUR 21,0 Mrd. (zuvor EUR 20,5 Mrd. bis EUR 21,5 Mrd.) und einen Konzernumsatz von rund EUR 41,0 Mrd. bis 43,0 Mrd. (zuvor EUR 41,5 Mrd. bis EUR 44,5 Mrd.).Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Continental lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity