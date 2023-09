Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Zulieferer Continental arbeite beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) künftig mit Google zusammen. "Zusammen mit Google bringen wir Künstliche Intelligenz ins Fahrzeugcockpit", habe der Chef von Continental Automotive, Philipp von Hirschheydt, laut Mitteilung am Montag anlässlich der Automesse IAA Mobility in München gesagt.Ziel der neuen Partnerschaft sei es, Anwendungen von Google Cloud direkt in den Fahrzeugrechner zu integrieren. "Auf der Basis unseres Smart-Cockpit-Hochleistungsrechner ist die Serienreife in nur 18 Monaten Entwicklungszeit möglich", habe sich von Hirschheydt zuversichtlich gezeigt.Die KI solle es dem Fahrer ermöglichen, Informationen etwa zum Reifendruck oder zu Sehenswürdigkeiten per Stimme zu erfragen, statt danach im Menü suchen zu müssen. Auch Fragen zum Auto selbst könne das System beantworten. Das sorge nicht nur für mehr Komfort, sondern erhöhe auch die Sicherheit, habe es geheißen. Anders als eine gewöhnliche Sprachsteuerung sei das System lernfähig und erlaube auch Nachfragen.Ähnliche Projekte würden bereits bei anderen Firmen laufen. Mercedes-Benz etwa habe im Sommer angekündigt, seinen MBUX-Sprachassistenten mithilfe des KI-Chatbots ChatGBT zu verbessern. Erste Tests würden dort bereits laufen. Die VW-Softwaresparte Cariad habe kürzlich den saarländischen KI-Spezialisten Paragon Semvox übernommen. Die Technologie solle nun helfen, eine KI-basierte Sprachsteuerung zu entwickeln, die später auch auf Mimik und Augenbewegungen reagieren könne.Die Aktie von Continental habe sich in den vergangenen Monaten stabilisieren können. Aus charttechnischer Sicht sei wichtig, dass die 200-Tage-Linie habe verteidigt werden können. Nun gelte es die 38-Tage-Linie sowie den horizontalen Widerstand im Bereich von 70,00 Euro zu knacken. (Analyse vom 04.09.2023)Mit Material von dpa-AFX