Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF).Das schwierige makroökonomische Umfeld sei besonders in den vergangenen zwei Jahren nicht spurlos an Continental vorübergegangen, was sich deutlich an den Umsatz- und Gewinnzahlen bemerkbar gemacht habe. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Führungsebene jedoch erste notwendige Schritte unternommen, um das Unternehmen wieder auf den aufsteigenden Ast zu führen. Zwar sei der Umsatz 2023 dennoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hinsichtlich des Gewinns hätten hingegen die Konsensschätzungen übertroffen werden können. Entscheidend dafür sei vor allem die verstärkte Kostendisziplin gewesen, welche auch in Zukunft weitergeführt werden solle.Der insgesamt optimistische Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Aussicht auf verbesserte Margen dank höherer Kostendisziplin würden auch den Analysten vorsichtig positiv in das neue Geschäftsjahr blicken lassen.Dementsprechend bestätigt Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Kaufempfehlung, setzt jedoch sein Kursziel aufgrund der nach wie vor bestehenden Bedenken hinsichtlich der Halbleiterversorgung und Umsatzentwicklung auf EUR 75 herab. Das ermittelte Kursziel basiere auf einem gemischten Multiple-Ansatz, wobei die Daten auf Konsensschätzungen beruhen würden. (Analyse vom 15.03.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Continental-Aktie: