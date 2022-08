Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

58,14 EUR -3,26% (26.08.2022, 14:45)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

58,32 EUR -2,34% (26.08.2022, 14:31)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (26.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Ein schwaches Auto-Zuliefergeschäft des Hannoveraner Konzerns und eine voraussichtlich abkühlende Nachfrage im Reifengeschäft stimme das Bankhaus Metzler pessimistisch. Der Jahresausblick von Continental könnte gefährdet sein, resümiere Analyst Jürgen Pieper in einer am Freitag vorliegenden Studie und habe die Aktie von "hold" auf "sell" herabgestuft. Das Kursziel habe er von 105 auf 50 Euro mehr als halbiert und sehe damit noch weiteres Abwärtspotenzial von aktuell etwa 15%.Die Continental-Aktie gehöre zu den größten Verlierern des Tages im DAX. Charttechnisch sei das Papier deutlich angeschlagen. Die Continental-Aktie sei derzeit kein Kauf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Continental-Aktie: