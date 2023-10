Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

64,62 EUR -2,24% (18.10.2023, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

64,74 EUR +0,87% (18.10.2023, 14:59)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (18.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Nahost-Konflikt halte den DAX weiter in Schach. Trotz deutlicher Kursgewinne von adidas notiere der deutsche Leitindex am Nachmittag wieder unter der Marke von 15.200 Punkten und damit rund 0,4 Prozent im Minus. Positive News könnten am späten Abend vom Index-Schwergewicht SAP kommen, das seine Q3-Zahlen vorlege.Zuletzt hätten sich beim DAX bei Rückschlägen zwar immer wieder Käufer gefunden, die ihm am Montag und Dienstag am Ende moderate Gewinne beschert hätten. Doch eine klare Erholung sei weiterhin nicht in Sicht. Denn der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas gehe unvermindert weiter. Mit einem verheerenden Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen habe er einen weiteren traurigen Höhepunkt erreicht."Der Raketenangriff bringt die befürchtete Unruhe in die gesamte Region und erschwert die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts", habe Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets geschrieben. Deshalb halte die Nervosität der Anleger an - bei einer Eskalation der Auseinandersetzung "dürfte das Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären an der Frankfurter Börse endgültig kippen".Bei Continental hätten sich die Anleger über einen Kursanstieg um 1,8 Prozent freuen können. Kreise-Meldungen zufolge erwäge der Autozulieferer und Reifenhersteller den Verkauf von Aktivitäten aus dem Bereich autonome Mobilität. Eigentlich sei dies nicht neu, habe ein Börsianer gesagt. Die Pläne blieben aber interessant. (Analyse vom 18.10.2023)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link