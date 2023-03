Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (08.03.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der deutsche Autozulieferer und Reifenhersteller Continental sei im abgelaufenen Geschäftsjahr gerade noch an der Verlustzone vorbeigeschrammt. Der Gewinn unterm Strich sei im Jahresvergleich wegen hoher Abschreibungen um 95% auf EUR 67 Mio. geschrumpft. Dabei hätten negative Sondereffekte mit einer Milliarde Euro zu Buche gestanden. Der Umsatz sei wie bereits bekannt um rund 17% auf EUR 39,4 Mrd. gestiegen.Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sei zwar um gut 5% auf EUR 1,95 Mrd. gestiegen, sei damit aber deutlich hinter der Entwicklung des Geschäftsvolumens zurückgeblieben. Vor allem steigende Kosten für Material, Frachten und Energie hätten dem Konzern zu schaffen gemacht. Diese dürften aus Unternehmenssicht auch im laufenden Jahr für Mehrkosten in Höhe von EUR 1,7 Mrd. sorgen. Als Dividende für das vergangene Jahr wolle Continental EUR 1,50 vorschlagen. Das wäre eine Kürzung um 70 Cent.Ziele 2023: Continental nehme sich nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr spürbare Verbesserungen im Tagesgeschäft vor. 2023 solle die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern zwischen 5,5 und 6,5% liegen und damit besser ausfallen als im erneut schwierigen Vorjahr mit 5,0%. Den Umsatz taxiere der Konzern auf Basis der Wechselkurse vom Jahresanfang bei EUR 42 bis 45 Mrd. Das sei etwas mehr als von Experten am Aktienmarkt zuvor geschätzt.Vor allem das Sorgenkind Autozulieferung dürfte besser abschneiden. Hier plane Continental-Chef Nikolai Setzer mit 2 bis 3% operativer Marge, nachdem der Bereich im Vorjahr leicht rote Zahlen geschrieben habe. Analysten hätten bisher um die 2% Marge für die Sparte erwartet, für den Gesamtkonzern um die 6%. Die Renditeperle des Konzerns, die Reifensparte, dürfte mit 12 bis 13 Prozent eingeplanter Umsatzrendite erneut den Löwenanteil zum operativen Gewinn beisteuern.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Continental lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: