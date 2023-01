Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

65,94 EUR -2,43% (18.01.2023, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

65,44 EUR -4,10% (18.01.2023, 09:42)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (18.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental habe im vergangenen Jahr seine Geschäfte wieder deutlich ausgeweitet. Mit den vorgelegten vorläufigen Daten habe der Konzern seine Erlös- und Gewinnziele erreicht, habe aber beim für Investoren wichtigen Barmittelzufluss die Planungen deutlich verfehlt. Die zuletzt stark gelaufene DAX-Aktie dürfte eine Verschnaufpause einlegen.Der Umsatz habe laut vorläufigen Zahlen um rund 17 Prozent auf 39,4 Mrd. Euro zugelegt. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern habe mit voraussichtlich 5,0 Prozent jedoch 0,6 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Hannoveraner hätten schon früh vor milliardenschweren Mehrkosten für Energie, Frachten und Material gewarnt.Der Free Cashflow sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weil vor dem Stichtag spürbar weniger Zahlungen auf den Konzernkonten gelandet seien als erwartet. Letztlich habe Continental vor Ein- und Auszahlungen für den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen insgesamt rund 200 Mio. Euro an Finanzzuflüssen erwirtschaftet. Zuletzt angepeilt habe das Management zwischen 600 und 800 Mio. Euro.Conti habe in der jüngeren Zeit vor allem in der Autozulieferung zu kämpfen gehabt, weil die weltweite Autoproduktion infolge von Teileknappheit und chinesischen Covid-Lockdowns immer wieder gestottert habe. Im abgelaufenen Jahr habe sich das Umfeld schließlich zwar gebessert. Auch im vierten Quartal habe die Autozuliefersparte wieder operativ schwarze Zahlen geschrieben - auf Jahressicht dürften aber erneut leichte Verluste angefallen sein.Zum Nettoergebnis habe Conti mit den Eckdaten noch keine Angaben gemacht. Nach neun Monaten habe der Automobilzulieferer vor allem wegen hoher Abschreibungen einen Verlust von 216 Mio. Euro angesammelt. Ob das Schlussquartal die Wende gebracht habe, werde Conti den Anlegern mit den detaillierten Jahreszahlen am 8. März mitteilen. Grundsätzlich schütte Conti zwischen 15 und 30 Prozent des Nettogewinns aus. In Vorjahren mit roten Zahlen sei Conti aber auch schon von der Dividendenpolitik abgewichen und habe den Aktionären dennoch eine Dividende gezahlt. Größter Aktionär von Conti sei die Industriellenfamilie Schaeffler mit 46 Prozent der Anteile.Die Continental-Aktie habe zuletzt einen Lauf gehabt. Im deutlich aufgehellten Marktumfeld habe der Titel vom Tief Ende September knapp 50 Prozent an Wert zulegen können. Der schwächer als erwartet ausgefallene Free Cashflow dürfte den Kurs nun erst einmal ausbremsen und eine Konsolidierung einleiten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)