XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

62,64 EUR +1,16% (23.01.2023, 11:14)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (23.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Automobilzulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Continental laufe es nicht so gut, so der Aktienprofi. Die vorab gemeldeten Zahlen hätten - vor allem hinsichtlich des Cashflows - enttäuscht. Deshalb sei die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Die Korrektur, die man in den letzten Tagen gesehen habe, habe an der 200-Tage-Linie erst einmal gestoppt. Es könnte hier also zu einer Gegenbewegung kommen, wenn der Markt gut gelaunt sei. Continental bleibt einer der spannenden Werte in den kommenden Tagen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.01.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:62,74 EUR +0,87% (23.01.2023, 11:26)