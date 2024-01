XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

76,28 EUR -0,91% (30.01.2024, 14:07)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (30.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Nach anfänglichen Verlusten habe sich die Continental-Aktie am gestrigen Montag bis zum Handelsschluss eindrucksvoll erholt und deutlich im Plus geschlossen. Neben einer positiven Studie von JPMorgan sei Händlern zufolge eine Telefonkonferenz mit Analysten ausschlaggebend gewesen. Der genaue Inhalt der Telefonkonferenz sei nicht bekannt. Allerdings dürfte der Hannoveraner Konzern die Analysten überzeugt haben, denn die Aktie habe am Montag den Handel mit einem Plus von 3,6% beendet.Durch den starken Kursanstieg am Montag sei der Kurs dem März-Hoch 2023 bei 79,24 Euro bedeutend näher gekommen. Zudem habe der MACD mit einem bullishen Crossover ein erstes Kaufsignal generiert. Sollte der Kurs den Widerstand überwinden, biete sich eine Einstiegsgelegenheit mit einem ersten Kursziel beim Jahreshoch 2022 von 93,30 Euro. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über den Widerstand sollten Anleger prozyklisch einsteigen. Mit einem Stopp bei 76,30 Euro sollten sie sich absichern, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2024)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:76,18 EUR -1,63% (30.01.2024, 14:12)