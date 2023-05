XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

64,98 EUR -1,43% (11.05.2023, 11:13)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (11.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Deutliche Zuwächse in Q1 - AktienanalyseDer Autozulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) sieht sich nach deutlichen Zuwächsen in den ersten drei Monaten auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Das erste Quartal 2023 haben wir vor dem Hintergrund der belastenden Markt- und Umfeldbedingungen mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen", habe Vorstandschef Nikolai Setzer gesagt. "Erfreulich sind der gute Jahresstart unseres Reifenbereichs sowie die Ergebnisentwicklung von ContiTech. Automotive ist zudem mit einem leicht positiven Ergebnis gestartet, was im Vergleich zum Vorjahresquartal eine starke Verbesserung darstellt." Der Umsatz sei im ersten Quartal um 11,1 Prozent auf 10,3 Mrd. Euro gestiegen. Der Betriebsgewinn (bereinigtes EBIT) habe um 35 Prozent auf 578 Mio. Euro zugelegt, was einer Marge von 5,6 Prozent entspreche. Der Nettogewinn habe sich um 59,6 Prozent 382 Mio. Euro erhöht. Der Vorstand rechne daher für 2023 weiter mit einem Umsatz von 42 bis 45 Mrd. Euro und einer Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent.Zwar konnte das Unternehmen an der Börse damit keine großartigen Akzente setzen, angesichts der bestätigten Prognose und der Erholung nach dem schwachen Vorjahresquartal stehen die Chancen jedoch nicht schlecht, dass die Continental-Aktie zumindest einen Teil der seit Oktober aufgelaufenen Gewinne verteidigen kann, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2023)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:64,94 EUR -1,52% (11.05.2023, 11:25)