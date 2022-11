Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (17.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Cyber-Kriminalität mache immer mehr Unternehmen zu schaffen. Ein aktueller, sehr prominenter Fall: Continental. Vergangene Woche habe der Automobilzulieferer "Handelsblatt"-Informationen bestätigt, nach denen die Hacker- und Erpresserbande "Lockbit 3.0" im August eine erhebliche Menge (sensibler) Daten des Unternehmens gestohlen habe.Es sei das erste Mal, dass ein solch massiver Datenklau bei einem DAX -Konzern bekannt geworden sei. Lockbit habe die Conti-Daten Ende vergangener Woche für 50 Millionen Dollar zum Verkauf gestellt, nachdem Continental offenbar kein Lösegeld habe zahlen wollen, heiße es.Dass Cyber-Kriminalität ein immer größeres Problem werde, belege auch eine aktuelle Umfrage der Commerzbank . Demnach sei bereits jedes dritte Unternehmen in Schleswig-Holstein Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Im Bundesdurchschnitt seien es mit 43 Prozent noch deutlich mehr, habe die Bank jüngst mitgeteilt. Bei mehr als der Hälfte (58 Prozent) der betroffenen Unternehmen sei dabei versucht worden, Daten mit Phishing-Mails zu stehlen. Bei zwei von fünf Unternehmen hätten Externe das Vertrauen von Mitarbeitenden ausnutzen wollen, um sensible Daten zu erhalten.Auch wenn das DAX-Unternehmen bislang dazu eine Stellungnahme schuldig geblieben sei: Laut der Commerzbank-Umfrage möchten sich 60 Prozent der (insgesamt 2.500) befragten Unternehmen - vor allem mit Blick auf notwendige Software - für die Zukunft besser rüsten. Cybersecurity Index vereine. Von den sorgfältig ausgewählten Unternehmen seien Cyber-Ark Software, Fortinet und Secunet Security die drei am stärksten gewichteten Player. Insgesamt enthalte der Aktienkorb zehn aussichtsreiche Player.Cybersecurity dürfte für Unternehmen zusehends wichtiger werden, der (weltweite) Bedarf nach intelligenter Software entsprechend steigen. Anleger, die von diesem absehbaren Mega-Trend profitieren, aber das Risiko eines Einzel-Investments nicht eingehen möchten, würden einfach auf den Cybersecurity Index setzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)Mit Material von dpa-AFXDer Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.