Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

55,54 EUR -2,49% (23.11.2022, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

55,44 EUR -2,12% (23.11.2022, 14:35)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (23.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der jüngste Cyber-Angriff auf Continental schlage immer größere Wellen. Nun hätten deutsche Sicherheitsbehörden die US-Bundespolizei FBI informiert und stünden mit den Ermittlern im Austausch, wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichte. Bei dem DAX-Konzern würden indes die internen Untersuchungen der Cyber-Attacke noch andauern.Dafür habe der Konzern externe IT-Forensiker einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft engagiert. Hinter der Cyberattacke auf Continental stecke die Ransomware-Gruppe "Lockbit 3.0.", die vom FBI bereits seit 2020 beobachtet werde, heiße es im "Handelsblatt" weiter.Hintergrund: Continental habe jüngst bekannt gegeben, dass die Hacker- und Erpresserbande eine große Menge sensibler Daten habe erbeuten können. Es solle sich laut Konzernkreisen um etwa 40 Terabyte an Datenmaterial handeln - darunter auch Dateien, die im Zusammenhang mit wichtigen Kunden wie Volkswagen, BMW und Mercedes stünden. Das Besondere an der Geschichte: Es sei das erste Mal, dass ein derart umfassender Datenklau bei einem DAX-Konzern stattgefunden habe - und zudem an die Öffentlichkeit gelange.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: