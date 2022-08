Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (04.08.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Besser als befürchtet - AktienanalyseDem Autozulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) bläst wegen Kostensteigerungen im Tagesgeschäft ordentlich Wind ins Gesicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Hinzu seien im abgelaufenen Quartal Sonderkosten, vor allem wegen Abschreibungen, aber auch wegen der Sanktionen gegen Russland gekommen. Weil der Konzern die Preise erhöht und im Vorjahr noch der Chipmangel auf den Geschäften gelastet habe, sei aber mehr Umsatz hereingekommen. Vorläufigen Angaben zufolge hätten die Erlöse - die Geschäfte der im Herbst an die Börse gebrachten Getriebesparte Vitesco herausrechnet - im zweiten Quartal mit 9,4 Mrd. Euro um 13 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Analysten hätten lediglich 9,2 Mrd. Euro erwartet. Die bereinigte Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (EBIT-Marge) habe mit 4,4 (Vorjahr 6,2) Prozent ebenfalls die Prognosen (4,2 Prozent) geschlagen.Für Erleichterung habe zudem die Bestätigung der im April gesenkten Jahresziele gesorgt. Demnach solle der Konzernumsatz weiterhin von 33,8 auf 38,3 bis 40,1 Mrd. Euro steigen und die operative Rendite zwischen 4,7 und 5,7 Prozent liegen. Auch die Prognose für die Autozuliefersparte sei nicht geändert worden. Hier erwarte Conti nach wie vor einen Umsatz zwischen rund 17,8 und 18,8 Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge in einer Spanne von rund minus 0,5 bis plus 1,0 Prozent. Im zweiten Quartal habe der Umsatz des Unternehmensbereichs bei 4,3 Mrd. Euro gelegen, je 100 Euro seien etwa 2,30 Euro Betriebsverlust angefallen.Die Prognosebestätigung signalisiere damit eine stete Verbesserung der Margen bis zum Jahresende dank höherer Absatzmengen, zudem sollte der Konzern besser als im ersten Halbjahr höhere Preise durchsetzen können, habe J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi gefolgert. Positiv habe er zudem angemerkt, dass der Barmittelabfluss (FCF) höher als die Konsensschätzung ausgefallen sei. Auch an der Börse seien die angesichts des schwierigen Branchenumfelds als solide eingestuften Eckdaten und der bestätigte Ausblick positiv aufgenommen worden. Die Stabilisierung oberhalb von 60 Euro nach dem Kursrutsch zu Beginn des Jahres setze sich damit fort. (Ausgabe 30/2022)Börsenplätze Continental-Aktie: