DE0005439004



543900



CON



CTTAF



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.02.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) hat 2022 wieder bessere Geschäfte gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Laut vorläufigen Zahlen sei der Umsatz um rund 17 Prozent auf 39,4 Mrd. Euro geklettert. Die eigene Prognose (38,3 bis 40,1 Mrd. Euro) sei damit erreicht worden. Auch der Rückgang bei der um Sondereffekte bereinigten Ergebnismarge habe mit 0,6 Prozentpunkten auf 5,0 Prozent im Rahmen der Erwartungen gelegen. Conti habe schon früh vor milliardenschweren Mehrkosten für Energie, Frachten und Material gewarnt - und daher lediglich einen Wert zwischen rund 4,7 und 5,7 Prozent in Aussicht gestellt.Für große Enttäuschung habe allerdings die Kassenlage gesorgt. Statt 600 bis 800 Mio. Euro habe der Konzern 2022 nur 200 Mio. Euro an Finanzzuflüssen erwirtschaftet. Der Marktkonsens habe bei 530 Mio. Euro gelegen. Grund genug für Anleger, nach dem guten Lauf der Aktie in den vergangenen Wochen erst einmal ein paar Gewinne vom Tisch zu nehmen. Inzwischen allerdings habe das Papier seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen.So habe Philipp Konig von Goldman Sachs darauf hingewiesen, dass Conti als Grund für das Verfehlen der Prognose geringer als erwartete Zahlungseingänge im Konzern angeführt habe. Er gehe davon aus, dass dies vor allem auf verspätete Zahlungen von Autobauern und Reifenhändlern zurückzuführen sei, die 2023 aufgeholt werden dürften.Ob die Hoffnungen der Anleger auf wieder bessere Zeiten berechtigt seien, werde sich in den kommenden Quartalen zeigen. Analysten jedenfalls würden skeptisch bleiben. Auch wenn es hier und da Lichtblicke gebe, die Lage für den Konzern bleibe weiter herausfordernd. Zudem würden Conti derzeit noch ganz andere Probleme plagen. So würden etwa Untersuchungen dazu laufen, wie Kunden lange Zeit mit Industrieschläuchen hätten beliefert werden können, die die vereinbarten Qualitätskriterien nicht erfüllt hätten. Außerdem würden die Behörden weiter rund um mögliche Verfehlungen im Dieselabgasskandal ermitteln. Besser vorsichtig bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 5/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link