Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (07.07.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) zu kaufen.Ein interessanter Aspekt der Continental-Aktie sei, dass das Unternehmen in einem sich schnell verändernden Markt tätig sei. Mit der zunehmenden Bedeutung von Elektrofahrzeugen und autonomem Fahren müsse sich Continental auf neue Technologien einstellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.Continental habe in den vergangenen Jahren stark in Forschung und Entwicklung investiert, insbesondere in der Automotive-Division. Innovative Lösungen für das assistierte und automatisierte Fahren, Anzeige- und Bedientechnologien sowie Audio- oder Kameralösungen für den Innenraum würden ebenso zum Portfolio wie intelligente Informations- und Kommunikationstechnologien gehören. Aufgrund der guten Marktpositionierung solle sich dieses Geschäftsfeld langfristig zu einem wesentlichen Umsatztreiber entwickeln. Für das Gesamtjahr werde ein Umsatzwachstum von insgesamt 10% angestrebt.In einem systematischen Prozess, der unter anderem Marktanalysen, Kundengespräche und eine Stakeholderbefragung umfasst habe, sei 2020 ein neues Rahmenwerk zur Nachhaltigkeit vom Vorstand festgelegt worden. Continental habe das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein und die CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Das Unternehmen möchte den Ressourcenverbrauch minimieren, umweltfreundliche Technologien fördern und nachhaltige Lösungen entwickeln. Konkrete Ziele seien unter anderem die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch, die Verringerung der CO2- Emissionen pro Produkt sowie die Förderung der Kreislaufwirtschaft durch Recycling und Ressourceneffizienz. Im Sektorenvergleich zählt das Unternehmen in unserem ESG-Universum zu den Top 20%, besonders unter Aspekten Social und Governance liegt man mit einer fairen Unternehmenskultur unter den Top 10% in der Industrie, so die Analysten der RBI.Auf der Bewertungsseite notiere die Aktie bei ausgewählten Forward-Kennzahlen (KGV, EV/EBITDA, EV/EBIT, KBV) im Vergleich zur eigenen Historie unter dem langfristigen Durchschnitt. Trotz der Outperformance des DAX seit Jahresbeginn (20% vs. 12%) würden Forward-KGV und Forward-EV/EBITDA für die nächsten 12 Monate, 2024 und 2025 für Continental noch immer sichtbare Bewertungsabschläge gegenüber anderen europäischen Automobil-Zulieferern zeigen. Die doch ordentliche Kurskorrektur Mitte März aufgrund des durchwachsenen 2022-Zahlenwerks habe ihre Spuren hinterlassen, was noch genügend Spielraum für Kurswachstum biete.Der deutsche Autozulieferer und Reifenhersteller Continental habe im ersten Quartal 2023 operativ mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei im ersten Quartal um 35% auf EUR 578 Mio. angestiegen. Damit habe Continental die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz habe um 11% auf EUR 10,3 Mrd. zugelegt. Der Nettogewinn sei um 59,6% auf EUR 382 Mio. gestiegen. Für eine negative Überraschung habe allerdings der hohe Abfluss von Geld gesorgt. Der um Sondereffekte bereinigte Barmittelabfluss (Free Cashflow) sei von EUR -174 Mio. im Vorjahr auf EUR -949 Mio. gestiegen. Die Analysten hätten hierbei mit einem besseren Wert gerechnet. Der negative Free Cashflow habe im Wesentlichen zwei Ursachen: Eine erhöhte Vorratshaltung zur Aufrechterhaltung der Lieferketten sowie einen hohen Forderungsbestand. Beides plane Continental im Laufe des Jahres zu verringern.Das Reifengeschäft von Continental bleibe mit einem Anteil von mehr als 80% am gesamten Q1-EBIT der Gewinntreiber, während die Automobil-Zulieferer mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge und -technologien zu kämpfen hätten, die sich negativ auf die Margen auswirken würden. Die EBIT-Marge für diese Sparte habe im Q1 des Vorjahres noch um 3,6 Prozentpunkte signifikant höher gelegen als jetzt, für das restliche Geschäftsjahr werde mit einem weiteren Rückgang in Richtung 12% bis 13% gerechnet. Auf der Umsatzseite gebe es jedoch kein Problem: Positive Preisgestaltung, eine nachlassende Angebotsverknappung und die weltweite Fahrzeugproduktion würden voraussichtlich die Umsätze im Bereich Reifen weiter ankurbeln.Continental ziehe sich mit seinem Verkauf des Werks in Kaluga schrittweise aus Russland zurück. Anfang März 2022 habe das Unternehmen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine die Produktion im Werk Kaluga südwestlich von Moskau gedrosselt, wo vor allem Reifen, Servolenkungsleitungen sowie Teile für Luftfedersysteme für den russischen Markt hergestellt worden seien. Mit diesem Schritt veräußere man den Großteil seiner Aktivitäten in Russland als Teil des angekündigten kontrollierten Rückzugs.Der Automobilzulieferer Continental habe im Vorjahr noch unter schwachen Auto-Produktionszahlen, Chipmangel und Lieferkettenproblemen gelitten, die sich nicht zuletzt auch in höheren Kosten niedergeschlagen hätten. Das erste Quartal fiel - trotz des verhältnismäßig hohen Abflusses des Free Cashflows - sehr ordentlich aus und Umsatzerwartungen sowie EBIT-Zielmarge erscheinen durchaus ambitioniert, aber nicht unrealistisch, so die Analysten der RBI. Es sei jedoch mit einer Abflachung der starken Pkw-Neuzulassungen in Europa und einer Verlangsamung der Wachstumsraten bei der Nachfrage nach Kfz-Teilen zu rechnen.Seit Jahresbeginn hätten die Papiere der Hannoveraner bereits um 20% zulegen können. Diese Performance spiegele sich aber noch nicht in der Bewertung wider: Bei den Forward-KGVs liege Continental derzeit mit einem Aufschlag von 35% unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 50% im Vergleich zum Automobil- und Zuliefersektor. Gegenüber dem Gesamtmarkt weist die Aktie derzeit einen signifikant höheren Abschlag auf, als wir es aus der Vergangenheit gewohnt sind, so die Analysten der RBI. Diese Aspekte (inklusive Dividendenrendite) würden das RBI-Kursziel von EUR 81 rechtfertigen, welches die Analysten der RBI somit bestätigen könnten. Dieses ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Automobil und Zulieferer und dem Gesamtmarkt berücksichtige.