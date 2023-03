Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 22.02.2023 65,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 13.02.2023 59,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 06.02.2023 68,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 25.01.2023 67,00 Neutral UBS Patrick Hummel 23.01.2023 57,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 19.01.2023 70,00 Hold Jefferies Himanshu Agarwal 19.01.2023 75,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 18.01.2023 95,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 18.01.2023

ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (07.03.2023/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 57,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 08.03.2023 die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2022 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. Januar zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer und Reifenhersteller im vergangenen Jahr seine Geschäfte wieder deutlich ausgeweitet - sei wegen hoher Kosten aber unter Druck geblieben. Der Umsatz habe laut vorläufigen Zahlen um rund 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro zugelegt. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern habe mit voraussichtlich 5,0 Prozent jedoch 0,6 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Hannoveraner hätten schon früh vor milliardenschweren Mehrkosten für Energie, Frachten und Material gewarnt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-Rene Tonn, in einer Studie vom 18.01.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating nach vorläufigen Zahlen bestätigt. Das Kursziel wurde bei 95,00 Euro belassen. Die Eckdaten des Autozulieferers seien in Hinblick auf Umsatz und Marge zwar wie erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer Schnelleinschätzung. Der Free Cashflow habe die Schätzungen aber nicht ganz erreicht.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von RBC und liegt bei 57,00 Euro. Analyst Tom Narayan hat sein "sector perform"-Votum für den Titel in einer Analyse vom 19.01.2023 bestätigt. Das Kursziel wurde von 59,00 auf 57,00 Euro gesenkt. Narayan rechne ab der zweiten Jahreshälfte mit einer Normalisierung der Preise in der europäischen Fahrzeugbranche. Daher habe er seine Schätzungen für die Autobauer reduziert und liege nun nach eigener Aussage unter den Konsensprognosen. Auch für die Reifenhersteller werde er vorsichtiger. Weiter optimistisch sei der Experte für den Trend zu Elektroautos. Seine Favoriten würden der Sportwagenbauer Ferrari und die Lkw-Hersteller bleiben, unter denen er Daimler Truck bevorzuge.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: