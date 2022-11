Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 65,00 Neutral Exane BNP Paribas Giulio Pescatore 18.11.2022 75,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 14.11.2022 95,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 11.11.2022 52,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 10.11.2022 59,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 10.11.2022 60,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 10.11.2022 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 10.11.2022 46,00 Neutral UBS David Lesne 10.11.2022 83,00 Buy Jefferies Himanshu Agarwal 10.11.2022



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

56,48 EUR +0,11% (22.11.2022, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

56,52 EUR -0,42% (21.11.2022)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 46,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 10.11.2022 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2022 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, würden die hohen Rohstoffkosten, das wieder steigende Zinsniveau und anhaltende Probleme in den Lieferketten auf dem Autozulieferer lasten. Für das dritte Quartal habe der Konzern unterm Strich einen Verlust von 211 Millionen Euro bekannt gegeben - vor einem Jahr habe noch ein Nettogewinn von 309 Millionen Euro gestanden. Die Kosten vor allem für Energie und Rohmaterialien seien gestiegen, gleichzeitig habe es weiter an bestimmten Vorprodukten gemangelt. Im Kerngeschäft der Autosparte hätten die anziehenden Zinsen zu einer Wertberichtigung von fast einer halben Milliarde Euro geführt. Konzernchef Nikolai Setzer habe erklärt, dass die Umbauten dort nun aber griffen und positive Folgen hätten.Conti müsse einen Teil des insgesamt erhöhten Drucks an die Verbraucher weitergeben. Es gebe "insbesondere Preisvereinbarungen mit unseren Kunden aufgrund der massiv gestiegenen Kosten", so Setzer. Das bereinigte Betriebsergebnis im dritten Jahresviertel sei noch verhältnismäßig gut ausgefallen, es sei von 412 Millionen Euro im Vorjahr auf zuletzt 605 Millionen Euro gewachsen. Das sei auch mehr gewesen als von Analysten geschätzt. Seinen Umsatz habe Continental von rund 8,0 auf etwa 10,4 Milliarden Euro ausbauen können, vor einem Jahr hätten Corona-Beschränkungen und Chip-Lieferprobleme die Produktion von Autos spürbar gestört. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage seien diese Zahlen recht stabil, so die Conti-Führung. "Gleichwohl entspricht das finanzielle Ergebnis nicht unseren selbst gesteckten Mittelfristzielen."Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-Rene Tonn, in einer Studie vom 11.11.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 95,00 Euro belassen. Angesichts des soliden dritten Quartals sei der Autozulieferer und Reifenhersteller auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: