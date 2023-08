Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 85,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 10.08.2023 92,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 10.08.2023 70,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 10.08.2023 64,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 09.08.2023 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 09.08.2023 67,00 Neutral UBS David Lesne 09.08.2023 72,00 Hold Jefferies Himanshu Agarwal 09.08.2023



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

65,46 EUR -0,46% (21.08.2023, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

65,80 EUR -0,36% (18.08.2023)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (21.08.2023/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 92,00 oder 64,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 09.08.2023 ihre endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. August zu entnehmen ist, habe der Automobilzulieferer seine Geschäftsaussichten für das laufende Jahr wegen eines schwächeren Ersatzreifengeschäfts etwas gedämpft. So dürfte der Gesamtumsatz noch zwischen 41,5 und 44,5 Milliarden Euro betragen. Bisher hätten jeweils eine halbe Milliarde Euro mehr im Plan von Vorstandschef Niko Setzer gestanden. Die Märkte für Ersatzreifen in Europa und Nordamerika seien rückläufig, habe es zur Begründung von den Hannoveranern geheißen. Die Prognose für die operative Gewinnmarge bleibe unangetastet. Auch habe sich in einigen Bereichen das Bild etwas aufgehellt.So gehe das Unternehmen im Jahr für den Gesamtmarkt bei der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von einer etwas besseren Entwicklung aus als bisher. So sollten drei bis fünf Prozent mehr Autos als im vergangenen Jahr hergestellt werden, statt nur zwei bis vier Prozent. Conti hänge mit vielen Geschäften direkt von den Produktionszahlen der Autobauer ab. Außerdem gehe das Unternehmen nun nicht mehr von 1,7 Milliarden Euro Mehrkosten für Gehälter, Material, Energie und Logistik aus, sondern nur noch von 1,4 Milliarden gegenüber dem Vorjahr.Eckdaten zum Tagesgeschäft für das zweite Quartal habe Conti bereits vor rund einem Monat vorgelegt. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 10,4% auf 10,4 Milliarden Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe Conti um knapp ein Viertel auf 497 Millionen Euro steigern können. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von 209 Millionen Eurogeblieben, nachdem der Konzern ein Jahr zuvor einen Verlust von 251 Millionen Euro eingefahren habe.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 64,00 Euro. Analyst Philipp Konig hat sein "sell"-Votum für den Titel in einer Analyse vom 09.08.2023 bestätigt. Nach den vorläufigen Zahlen habe es wenig positive Neuigkeiten gegeben, so Konig. Die, wenn auch nur geringfügige Verschlechterungen in der Reifensparte, dürften der Anlagestory aber kaum zuträglich sein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: