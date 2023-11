Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 17.11.2023 87,00 Buy Citigroup - 14.11.2023 70,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 09.11.2023 85,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 09.11.2023 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 08.11.2023 67,00 Neutral UBS David Lesne 08.11.2023



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

69,06 EUR +0,09% (20.11.2023, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

68,86 EUR +0,41% (17.11.2023)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (20.11.2023/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 87,00 oder 67,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 08.11.2023 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 08. November zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer und Reifenhersteller im dritten Quartal in der Problemsparte Autozulieferung überraschend profitabel gearbeitet. Allerdings würden Wechselkurseffekte den DAX-Konzern bremsen, weswegen er seinen Umsatzausblick gesenkt habe. So erwarte Conti nun einen Jahreserlös von 41 bis 43 Mrd. Euro. Bisher habe ein Umsatz von 41,5 bis 44,5 Mrd. im Plan gestanden. In der lukrativen Reifensparte werde Vorstandschef Nikolai Setzer etwas optimistischer bei der Marge, während die Bandbreite für den Konzern beibehalten werde. Analysten hätten bereits Werte im Rahmen der neuen Prognosespannen für Konzernumsatz und Reifenmarge auf dem Zettel.Im dritten Quartal sei der gesamte Umsatz auch wegen des im Jahresvergleich starken Euro um 1,5% auf 10,2 Mrd. Euro zurückgegangen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei hingegen um 7,1% auf 637 Mio. Euro gewachsen. Die entsprechende Marge habe um einen halben Prozentpunkt auf 6,2% angezogen. Sowohl die Autozuliefer- als auch die Reifensparte hätten bei der Profitabilität etwas besser abgeschnitten als von Experten gedacht. Unter dem Strich habe Conti 299 Mio. Euro Gewinn gemacht, nachdem ein Jahr zuvor erhöhte Abschreibungen dem Konzern einen Verlust in Höhe von 211 Mio. Euro eingebracht hätten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, haben die Analysten der Citigroup in einer Studie vom 14.11.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie haben den Titel von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute 87,00 EUR. Nach Ansicht der Analysten sei die Bewertung der Aktie mit einem Abschlag von 25 bis 35% gegenüber dem historischen Durchschnitt überzeugend. Citigroup habe für den Kapitalmarkttag am 4. Dezember eine "positive Katalysatorbeobachtung" eröffnet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: