Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 53,00 Underperform Credit Suisse Richard Carlson 20.10.2022 58,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 18.10.2022 60,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 16.10.2022 70,00 Equal weight Morgan Stanley Victoria Greer 14.10.2022 59,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 10.10.2022 46,00 Neutral UBS Patrick Hummel 10.10.2022 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 07.10.2022

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

56,18 EUR -0,46% (09.11.2022, 09:43)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

56,08 EUR -0,43% (09.11.2022, 09:34)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.11.2022/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 76,00 oder 46,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 10.11.2022 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Jose Asumendi, in einer Studie vom 07.10.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "neutral"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 76,00 Euro belassen. Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller dürfte einen Umsatz von 10,3 Milliarden Euro erwirtschaftet haben, so der Analyst. Dank diszipliniert durchgeführter Preiserhöhungen sehe er ermutigende Signale in der Automobilsparte.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der UBS. Analyst Patrick Hummel hat sein Votum für den Titel in einer Analyse vom 10.10.2022 von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 100,00 auf 46,00 Euro gesenkt. Hummel habe ein sehr düsteres Bild von der Autobranche gezeichnet. Binnen drei bis sechs Monaten dürfte es zu einem Überangebot kommen - einem abrupten Ende einer beispiellos guten Phase an Preismacht und Profitabilität. Er liege mit seinen Schätzungen für die Autohersteller nun um rund 40 Prozent unter den Markterwartungen und für die Zulieferer um etwa 30 Prozent. Gerade die Gewinneinbrüche der Massenhersteller würden noch unterschätzt. Papiere von Mercedes hebe Hummel indes aufgrund ihres Luxusimages positiv heraus. Unter den Zulieferern präferiere er Autoliv, Valeo und Michelin.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?