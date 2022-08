Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 66,00 Underperform Credit Suisse Richard Carlson 11.08.2022 70,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 10.08.2022 70,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 10.08.2022 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 10.08.2022 95,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 10.08.2022 86,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 09.08.2022 100,00 Buy UBS David Lesne 09.08.2022 69,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 09.08.2022 105,00 Buy Jefferies Himanshu Agarwal 09.08.2022



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

63,36 EUR -2,16% (19.08.2022)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

63,06 EUR -2,87% (19.08.2022)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (20.08.2022/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 105,00 oder 66,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 09.08.2022 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 09. August zu entnehmen ist, sei der Autozulieferer wegen gestiegener Kosten und Abschreibungen im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich habe ein Minus von 250,7 Mio. Euro nach einem Gewinn von 545,3 Mio. Euro vor einem Jahr gestanden. Die Hannoveraner hätten bereits mit ihren vorläufigen Zahlen vor knapp drei Wochen hohen Abschreibungsbedarf mitgeteilt.Finanzchefin Katja Dürrfeld habe von einem "orkanartigen" aktuellen Gegenwind gesprochen. "Für das zweite Halbjahr sind wir hingegen zuversichtlich", habe sie angefügt und damit auch den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Konzernchef Nikolai Setzer habe auf einen hohen Auftragseingang in der Autozuliefersparte von über 6 Mrd. Euro verwiesen.Der Umsatz des Konzerns sei bei den fortgeführten Geschäften in den Monaten April bis Juni wie bereits bekannt um 13 Prozent auf 9,4 Mrd. Euro gestiegen. Im Tagesgeschäft hätten erhöhte Kosten für Energie, Beschaffung und Logistik belastet: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei um rund ein Fünftel auf 410,5 Mio. Euro zurückgegangen. Die Autozulieferung habe operativ rote Zahlen geschrieben.Buchwertabschreibungen in der Autozuliefersparte wegen gestiegener Zinsen hätten mit 370 Mio. Euro belastet. Hinzu seien Wertberichtigung für die Geschäfte in Russland wegen zusätzlicher Sanktionen in Höhe von 75 Mio. Euro und Umbaukosten in der Kunststofftechnik-Sparte Contitech über 63 Mio. Euro gekommen.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analyst Richard Carlson hat sein Votum für den Titel in einer Analyse vom 11.08.2022 weiterhin bei "underperform" belassen. Das Kursziel wurde von 67,00 auf 66,00 Euro gesenkt. Carlson habe die Annahmen für den Gewinn je Aktie des Autozulieferers für die Jahre 2022 bis 2024 reduziert.