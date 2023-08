Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 67,00 Neutral UBS David Lesne 20.07.2023 68,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 14.07.2023 102,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 13.07.2023 64,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 12.07.2023 72,00 Hold Jefferies Himanshu Agarwal 12.07.2023 81,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Helge Rechberger 07.07.2023 90,00 Outperform Exane BNP Paribas - 05.07.2023 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 12.07.2023 85,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 05.07.2023



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

71,48 EUR -0,42% (08.08.2023, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

70,90 EUR -0,92% (08.08.2023, 10:40)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (08.08.2023/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 102,00 oder 64,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 09.08.2023 ihre endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2023 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. Juli zu entnehmen ist, hadere der Autozulieferer und Reifenhersteller weiter mit den Geschäften in seinem Autozulieferbereich. Im zweiten Quartal habe der Unternehmensbereich mit einer um Sondereffekte bereinigten operativen Marge von minus 0,6 Prozent im Tagesgeschäft Verluste eingefahren, wie der DAX-Konzern überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Grund seien im Wesentlichen hohe Belastungen aus Währungsumrechnungen und Sonderfrachten. Analysten hätten mit einem positiven Wert um die ein Prozent gerechnet.Die Hannoveraner hätten trotz der schwächer als erwartet ausgefallenen Entwicklung den Jahresausblick für die Sparte bestätigt. Das Management um Chef Niko Setzer rechne weiter mit positiven Effekten aus Preisverhandlungen mit Kunden, wie es geheißen habe - im dritten Quartal seien bereits einige positive Abschlüsse erzielt worden.Der Umsatz im Gesamtkonzern habe den Angaben zufolge in den Monaten April bis Juni bei 10,4 Milliarden Euro und damit in etwa auf Höhe der Erwartungen gelegen. Insgesamt habe Conti vor allem dank der starken Reifengeschäfte im Konzern eine um Sondereffekte bereinigte operative Marge von 4,8 Prozent erwirtschaftet - rund einen Prozentpunkt schwächer als von Experten geschätzt. Angaben zum Nettogewinn habe Conti zunächst nicht gemacht.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 64,00 Euro. Analyst Philipp Konig hat sein "sell"-Votum für den Titel in einer Analyse vom 12.07.2023 bestätigt. Im Autozulieferbereich habe Conti die Profitabilitätserwartungen im zweiten Quartal verfehlt, so Koenig nach Eckdaten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: