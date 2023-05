Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 11.05.2023 102,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 11.05.2023 73,00 Hold Jefferies Himanshu Agarwal 10.05.2023 67,00 Neutral UBS David Lesne 10.05.2023 62,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 10.05.2023 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 10.05.2023



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.







Die Continental AG hat am 10.05.2023 ihre Zahlen für das erste Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. Mai zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer und Reifenhersteller im ersten Quartal operativ mehr verdient als erwartet. Für eine negative Überraschung habe allerdings der hohe Abfluss von Geld gesorgt. Der um Sondereffekte bereinigte Barmittelabfluss (Free Cashflow) sei von 174 Millionen Euro im Vorjahr auf 949 Millionen Euro gestiegen. Experten hätten mit einem besseren Wert gerechnet."Der negative Free Cashflow hat im Wesentlichen zwei Ursachen: eine erhöhte Vorratshaltung zur Aufrechterhaltung unserer Lieferketten sowie einen hohen Forderungsbestand. Beides planen wir im Laufe des Jahres zu verringern", so Finanzvorständin Katja Dürrfeld.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei den Angaben zufolge im ersten Quartal um 35 Prozent auf 578 Millionen Euro geklettert. Hier habe Continental die Erwartung der Experten übertroffen. Der Umsatz habe um elf Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zugelegt. Die Prognosen für das laufende Jahr seien bestätigt worden.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 62,00 Euro. Analyst Philipp Konig hat sein "sell"-Votum für den Titel in einer Analyse vom 10.05.2023 bestätigt. Conti habe solide abgeschnitten und mit schwarzen Zahlen im Autobereich positiv überrascht, so Konig. Der freie Mittelfluss sei allerdings schwach gewesen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: