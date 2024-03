Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 94,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 27.02.2024 71,00 Neutral UBS David Lesne 19.02.2024 86,00 Buy Berenberg Romain Gourvil 05.02.2024 100,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 29.01.2024 85,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 16.01.2024 75,00 Hold HSBC - 07.12.2023 70,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 05.12.2023 90,00 Overweight Barclays Erwann Dagorne 05.12.2023

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

72,42 EUR -0,11% (06.03.2024, 08:02)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

72,64 EUR -0,85% (05.03.2024)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (06.03.2024/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 70,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 07.03.2024 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat Jose Asumendi, Analyst von J. P. Morgan, in einer Studie vom 29.01.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie haben den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft- Das Kursziel wurde bei 100,00 Euro belassen. Der Analyst erwarte einen Konzernumsatz von 42,24 Mrd. Euro und eine operative Marge von 6,4% für 2023. Damit liege er am oberen Ende der vom Autozulieferer angegebenen Zielspannen. Er habe seine Gewinnschätzungen für 2023 und auch 2024 angehoben und dies vor allem mit der Gummi-Sparte von Conti, aber auch mit Margenverbesserungen im Auto-Bereich begründet.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 70,00 Euro. Analyst George Galliers hat sein "neutral"-Votum für den Titel am 05.12.2023 nach dem Kapitalmarkttag bestätigt. Verbesserungen in der Geschäftssparte Automobil seien der entscheidende Faktor für künftigen Erfolg, so der Analyst. Conti habe Pläne zur Verbesserung der Rentabilität vorgestellt, wobei im Mittelpunkt höhere Margen im Automobilbereich gestanden hätten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?