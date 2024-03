Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 08.03.2024 80,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 08.03.2024 86,00 Buy Berenberg Romain Gourvil 07.03.2024 67,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 07.03.2024 71,00 Neutral UBS David Lesne 07.03.2024 94,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 07.03.2024 100,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 07.03.2024



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

67,08 EUR +0,27% (18.03.2024, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

66,62 EUR -0,21% (15.03.2024)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (18.03.2024/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 67,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 07.03.2024 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. März zu entnehmen ist, nehme sich der Autozulieferer und Reifenhersteller nach deutlichen Verbesserungen im abgelaufenen Jahr in der schwächelnden Autozulieferung mehr vor. Vor Sondereffekten sowie Zinsen und Steuern solle die Gewinnmarge in der Sparte in diesem Jahr auf zwischen rund 3,0 und 4,0 Prozent steigen. Analysten hätten bisher mit einem Wert am unteren Ende der Bandbreite gerechnet.In dem seit langem kriselnden Geschäft habe das Management den Rotstift angesetzt und wolle Tausende Stellen streichen. Nach leicht roten Zahlen 2022 habe Conti in dem Bereich im vergangenen Jahr erstmals seit 2019 wieder einen Gewinn im Tagesgeschäft erwirtschaftet, vom Umsatz seien 1,9 Prozent als operativer Gewinn hängen geblieben. Vorgenommen habe sich der Konzern rund 2 bis 3 Prozent.Im Gesamtkonzern habe Contis Reifensparte erneut den Löwenanteil des Gewinns geliefert. So habe der DAX-Konzern insgesamt einen Sprung beim Nettogewinn auf 1,16 Milliarden Euro verbuchen können. Ein Jahr zuvor seien es nur knapp 67 Millionen Euro gewesen. Die Dividende solle um 70 Cent auf 2,20 Euro steigen. Der Umsatz sei um 5,1 Prozent auf 41,4 Milliarden Euro geklettert. Das operative Ergebnis habe um knapp ein Drittel auf 2,52 Milliarden Euro angezogen. Das habe einer Marge von 6,1 Prozent entsprochen. Im neuen Jahr peile Conti-Chef Nikolai Setzer hier einen Wert von 6,0 bis 7,0 Prozent an. Der Umsatz solle auf Basis der Wechselkurse von Anfang des Jahres bei 41,0 bis 44,0 Milliarden Euro landen.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 67,00 Euro. Analyst George Galliers hat sein "neutral"-Votum für den Titel am 07.03.2024 bestätigt. Wegen des Autogeschäfts seien die Erwartungen im vierten Quartal verfehlt worden, so Galliers. Für 2024 seien aber positivere Signale gesendet worden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: