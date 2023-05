Tradegate-Aktienkurs ContextLogic-Aktie:

6,71 EUR -4,48% (12.05.2023)



NASDAQ-Aktienkurs ContextLogic-Aktie:

7,45 USD -2,74% (12.05.2023)



ISIN ContextLogic-Aktie:

US21077C3051



WKN ContextLogic-Aktie:

A3D9VV



Ticker-Symbol ContextLogic-Aktie:

WISH



NASDAQ-Symbol ContextLogic-Aktie:

WISH



Kurzprofil ContextLogic Inc.:



ContextLogic Inc. (ISIN: US21077C3051, WKN: A3D9VV, Ticker-Symbol: WISH, NASDAQ-Symbol: WISH), tätig als Wish, bietet E-Commerce-Dienste an. Das Unternehmen hilft Händlern, Kunden zu erreichen, und ermöglicht Benutzern, den Einkauf zu personalisieren und die Produkte zu finden. Wish bedient Kunden weltweit. (14.05.2023/ac/a/n)





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von ContextLogic etwas aus:Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC stocken ihre Short-Aktivitäten in den Aktien von ContextLogic Inc. (ISIN: US21077C3051, WKN: A3D9VV, Ticker-Symbol: WISH, NASDAQ-Symbol: WISH) nun auf.Die Shortseller von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York haben am 11.05.2023 ihre Netto-Short-Position von 1,79% auf 1,83% der Aktien von ContextLogic erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den ContextLogic-Aktien:0,52% Numeric Investors LLC (02.05.2023)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,35% der ContextLogic-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze ContextLogic-Aktie: