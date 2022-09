Börse Düsseldorf-Aktienkurs Constellation Energy-Aktie:

88,50 EUR 0,00% (20.09.2022, 08:31)



NASDAQ-Aktienkurs Constellation Energy-Aktie:

89,36 USD +4,43% (19.09.2022, 22:00)



ISIN Constellation Energy-Aktie:

US21037T1097



WKN Constellation Energy-Aktie:

A3DCXB



Ticker-Symbol Constellation Energy-Aktie:

E7S



Kurzprofil Constellation Energy Corporation:



Constellation Energy (ISIN: US21037T1097, WKN: A3DCXB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein US-Unternehmen mit Firmensitz in Baltimore, Maryland. Constellation Energy ist ein Unternehmen für saubere Energie. Constellation Energy konzentriert sich auf kohlenstofffreie Elektrizität. Constellation Energy liefert saubere Energie und nachhaltige Lösungen an Privathaushalte, Unternehmen, den öffentlichen Sektor, kommunale Zusammenschlüsse und eine Reihe von Großhandelskunden, wie Gemeinden, Genossenschaften und andere strategische Unternehmen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Constellation Energy vertreibt auch erneuerbare Energien und andere energiebezogene Produkte und Dienstleistungen. (20.09.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Constellation Energy: Ausbruch mit Fortsetzungssignal - ChartanalyseDie Aktie von Constellation Energy (ISIN: US21037T1097, WKN: A3DCXB, Ticker-Symbol: E7S) wird noch nicht lange an der Börse gehandelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe am 19. Januar 2022 ihr Börsendebüt gegeben und sei direkt mit der Erstnotierung bei 38,00 USD zu einer Aufwärtsbewegung gestartet. Über mehrere Zwischenhochs sei die Aktie am 12. September ein Hoch bei 88,66 USD geklettert. Anschließend habe der Wert mehrere Tage konsolidiert. Gestern sei es zum Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gekommen.Dieser Ausbruch stelle ein Fortsetzungssignal für die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate dar. Die Aktie des amerikanischen Kraftwerksbetreibers könnte also in den nächsten Wochen weiter zulegen. Mögliche Ziele lägen bei 95,30 USD und 102,35 USD. Mit einem Anstieg bis 102,35 USD würde die Aktie an eine mögliche obere Trendbegrenzung ansteigen. Ein Rückfall unter 88,66 USD wäre ein kleiner Rückschlag für die Bullen. Aber erst ein Rückfall unter 84,89 USD wäre ein Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf eine Abwärtsbewegung bis zumindest 79,10 USD und evtl. sogar 68,68 USD hindeuten. (Analyse vom 20.09.2022)Börsenplätze Constellation Energy-Aktie: