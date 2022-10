Tradegate-Aktienkurs Constellation Energy-Aktie:

92,00 EUR -1,60% (28.10.2022, 08:28)



NASDAQ-Aktienkurs Constellation Energy-Aktie:

93,04 USD +4,80% (27.10.2022, 22:00)



ISIN Constellation Energy-Aktie:

US21037T1097



WKN Constellation Energy-Aktie:

A3DCXB



Ticker-Symbol Constellation Energy-Aktie:

E7S



NASDAQ Ticker-Symbol Constellation Energy-Aktie:

CEG

Kurzprofil Constellation Energy Corporation:



Constellation Energy (ISIN: US21037T1097, WKN: A3DCXB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein US-Unternehmen mit Firmensitz in Baltimore, Maryland. Constellation Energy ist ein Unternehmen für saubere Energie. Constellation Energy konzentriert sich auf kohlenstofffreie Elektrizität. Constellation Energy liefert saubere Energie und nachhaltige Lösungen an Privathaushalte, Unternehmen, den öffentlichen Sektor, kommunale Zusammenschlüsse und eine Reihe von Großhandelskunden, wie Gemeinden, Genossenschaften und andere strategische Unternehmen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Constellation Energy vertreibt auch erneuerbare Energien und andere energiebezogene Produkte und Dienstleistungen. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Constellation Energy-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie des amerikanischen Kraftwerksbetreibers Constellation Energy (ISIN: US21037T1097, WKN: A3DCXB, Ticker-Symbol: E7S, NASDAQ Ticker-Symbol Aktie: CEG) befindet sich seit ihrem Börsendebüt vom 19. Januar 2022 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sie entziehe sich also der Korrektur an den Märkten. Am 20. September habe der Wert ein Hoch bei 90,18 USD erreicht. Anschließend habe er auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert. Gestern sei es zum Ausbruch über 90,18 USD und damit zu einem neuen Allzeithoch gekommen. Die Aktie habe dabei eine lange weiße Tageskerze ausgebildet.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Constellation Energy-Aktie: