NYSE-Aktienkurs ConocoPhillips-Aktie:

114,50 USD -1,74% (08.01.2024, 22:00)



ISIN ConocoPhillips-Aktie:

US20825C1045



WKN ConocoPhillips-Aktie:

575302



Ticker-Symbol ConocoPhillips-Aktie:

YCP



NYSE Ticker-Symbol ConocoPhillips-Aktie:

COP



Kurzprofil ConocoPhillips:



ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP) ist als Energieunternehmen in zahlreichen Aspekten des Erdöl- und Erdgasgeschäftes tätig. Dazu gehören sowohl die weltweite Erkundung, die Förderung, der Transport und die Vermarktung als auch die Energiegewinnung. Bekannt ist das Unternehmen unter anderem aufgrund seiner innovativen Herangehensweise an Unterwasser-, Ölsuch- und Förderungsaktionen und wurde als das sicherste Energieunternehmen der Welt ausgezeichnet. Bei der Förderung und Produktion setzt das Unternehmen primär auf rohes Erdöl und Erdgas. Die Tätigkeiten konzentrieren sich dabei unter anderem auf den Golf von Mexico, Kanada, Südamerika, Westafrika, Nordwesteuropa, Eurasien, Westafrika und Südostasien. (09.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - ConocoPhillips-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Aktie von ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP).Ende Dezember habe das Analysehaus den CEO Ryan Lance und das Investor-Relations-Team zu einer Vielzahl von Gesprächen in Boston eingeladen, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das sollte die Investoren daran erinnern, dass zwei Large-Cap-E&P-Aktien mit hoher Wahrscheinlichkeit 2024 von der Börse genommen würden und dass ConocoPhillips ein natürliches Zuhause für die Inhaber dieser Aktien sei, im Gegensatz zur Übernahme einer integrierten Position. Sanford C. Bernstein & Co würde dieser Logik zustimmen und empfehle ConocoPhillips als seine Top-E&P-Idee für den Start ins Jahr 2024.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die ConocoPhillips-Aktie bestätigt und das Kursziel von 143 auf 146 USD angehoben. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze ConocoPhillips-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ConocoPhillips-Aktie:105,00 EUR +0,46% (09.01.2024, 10:11)