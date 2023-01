Börsenplätze Concert Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil Concert Pharmaceuticals Inc.:



Concert Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US2060221056, WKN: A1XEAC, Ticker-Symbol: 73C, NASDAQ-Symbol: CNCE) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. (19.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Concert Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Concert Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US2060221056, WKN: A1XEAC, Ticker-Symbol: 73C, NASDAQ-Symbol: CNCE) unter die Lupe.DER AKTIONÄR habe die Concert Pharmaceuticals-Aktie im Juni vergangenen Jahres bei 4,80 Euro zum Kauf empfohlen. Zuletzt habe der Titel bereits gut zulegen können. Heute nun der finale Paukenschlag: Sun Pharma übernehme Concert Pharmaceuticals für 8 Dollar je Aktie. Zudem würden 3,50 Dollar pro Aktie bei Erreichen bestimmter Umsatzziele winken.Die Transaktion solle noch im ersten Quartal über die Bühne gehen. "Mit der Übernahme von Concert fügt Sun Pharma mit Deuruxolitinib seinem Portfolio eine potenzielle Best-in-Class-Behandlung für Alopecia Areata im Spätstadium hinzu", habe Abhay Gandhi, CEO Nordamerika, Sun Pharma gesagt. "Es gibt einen erheblichen ungedeckten Bedarf im Bereich Alopecia Areata, und wir wollen auf Concerts Engagement zur Unterstützung der Alopecia-Areata-Patientengemeinschaft aufbauen. Wir sind gut positioniert, um dieses Produkt weltweit erfolgreich auf den Markt zu bringen."Von Alopecia Areata (kreisrunder Haarausfall) seien weltweit Millionen Menschen betroffen. Das Leid sei groß. Die Pille Deuruxolitinib (CTP-543) von Concert könnte Betroffenen die lang ersehnte Hilfe bringen. Der Zulassungsantrag solle bald gestellt werden.Anleger können nun die Gewinne mitnehmen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link