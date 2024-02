XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

31,84 EUR +1,27% (21.02.2024, 09:22)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (21.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter wolle die Dividende verdoppeln. Einen entsprechenden Beschluss habe die persönlich haftende Gesellschafterin der in der Rechtsform SE & Co. KGaA firmierenden Unternehmens beschlossen. Vor dem Hintergrund der stabilen Finanz- und Ertragslage solle die Dividendenzahlung nachhaltig auf ein höheres Niveau angehoben werden, habe es zur Begründung geheißen. Die zuletzt arg gebeutelte CompuGroup-Aktie melde sich zurück.Die Gesellschafterin wolle daher der Hauptversammlung vorzuschlagen, diese für das Geschäftsjahr 2023 auf 1 Euro zu verdoppeln. Analysten würden bisher nur mit 0,60 Euro rechnen. Bezogen auf den Jahresschlusskurs 2023 entspreche dieser Vorschlag einer Dividendenrendite von 2,6%. Der Aufsichtsrat werde sich dem Vernehmen nach mit der Anhebung der Dividende befassen, sobald die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 vorliegen.Die CompuGroup-Aktie habe mit einem deutlichen Rücksetzer auf die schwachen Geschäftszahlen reagiert, dürfte sich zumindest in einer ersten Reaktion mit der Nachricht zur Dividende zurückmelden. Anleger sollten vorerst jedoch an der Seitenlinie und Fortschritte in der operativen Entwicklung und ein besseres Chartbild abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:31,80 EUR -2,45% (21.02.2024, 09:38)