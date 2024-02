XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von EUR 1,13 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 21 Ländern und Produkten in 60 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 9.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (02.02.2024/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) charttechnisch unter die Lupe.Die letzten Jahre habe sich die CompuGroup-Aktie in schwierigem Fahrwasser befunden. Aktuell biete sich die Chance, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, denn auf Basis der wichtigen Haltezone bei rund 35 EUR - verstärkt durch zwei verschiedene Fibonacci-Retracements (37,17/34,46 EUR) - versuche der Titel aktuell eine untere Umkehr in Form eines Doppelbodens auszuprägen. Das rechte Tief der vermeintlichen Trendwende bilde dabei für sich genommen eine kleine Bodenbildung. Aus deren Höhe ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 6 EUR.Die generellen Trendwendeambitionen des Papiers würden durch eine mehrjährige positive Divergenz seitens des RSI unterstrichen. Gleichzeitig notiere der MACD im Monatsbereich historisch niedrig und habe dabei zudem zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt. Um die untere Umkehr nicht zu gefährden, sollte die CompuGroup-Aktie die jüngste Aufwärtskurslücke bei 37,32/36,32 EUR in Zukunft nicht mehr schließen. Für den ganz großen Befreiungsschlag, sprich den Abschluss des diskutierten Doppelbodens, bedarf es indes eines Spurts über das 2023er-Hoch bei 52,05 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link