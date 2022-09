XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

40,04 EUR +0,96% (08.09.2022, 10:54)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (08.09.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Mittelfristige Ziele bestätigt - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Kapitalmarkttage seien für Investoren gute Gelegenheiten, um sich über die aktuellen Geschäftsentwicklungen und Perspektiven "ihrer" Unternehmen zu informieren. Vor wenigen Tagen habe CompuGroup Medical (CGM) einen solchen Event in Koblenz abgehalten. Dabei seien detaillierte Einblicke in das Wachstumspotenzial der einzelnen Geschäftssegmente des E-Health-Anbieters aufgezeigt worden."Mit dem umfassenden Produktportfolio ist CGM sehr gut aufgestellt, um alle Akteure im Gesundheitswesen bei der Bewältigung der stetig wachsenden Anforderungen nachhaltig zu unterstützen. Die digitale Patientenreise wird zur Realität und wir liefern die Produkte und Lösungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen", habe CFO Michael Rauch erklärt. "Die in 2021 initiierten Investitionen werden sich für alle Segmente des Unternehmens zunehmend in höheren Margen auszahlen, wofür das vierte Quartal 2022 den ersten Beweis liefern wird."Die 2021 erstmals genannten Mittelfristziele seien bestätigt worden, weil CGM "in den vergangenen zwölf Monaten deutliche Fortschritte im Hinblick auf diese Ambitionen erreicht" habe. Demnach solle von 2021 bis 2025 durchschnittlich eine jährliche organische Wachstumsrate von mindestens fünf Prozent erreicht werden. Die bereinigte EBITDA-Marge solle auf etwa 25 Prozent im Jahr 2023 und auf etwa 27 Prozent im Jahr 2025 steigen. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze, welcher die hohe Widerstandskraft des Geschäfts von CGM unterstreiche, solle bis 2025 weiter auf mehr als 70 Prozent steigen. (Ausgabe 35/2022)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:40,08 EUR +1,06% (08.09.2022, 10:41)