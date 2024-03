Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

27,50 EUR -0,43% (18.03.2024, 15:14)



XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

27,50 EUR 0,00% (18.03.2024, 14:58)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (18.03.2024/ac/a/t)





Koblenz (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA spürbar ausgebaut:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP setzen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) fort.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 15.03.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,52% auf 0,62% der CompuGroup-Aktien SE erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den CompuGroup-Aktien:0,62% Marshall Wace LLP (15.03.2024)Börsenplätze CompuGroup-Aktie: