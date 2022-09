XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (12.09.2022/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Seit Anfang 2021 erlebe die CompuGroup-Aktie eine schwierige Börsenphase. Vom Allzeithoch bei gut 85 EUR sei es in der Spitze runter bis auf 36 EUR gegangen. Auf diesem Level habe der Titel im Juni und im September zwei wichtige Tiefpunkte ausgeprägt, was gleichzeitig die Hoffnung auf Ausbildung eines Doppelbodens nähre. Interessanterweise würden die angeführten Lows gleichzeitig den Auffangbereich aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten der Jahre 2015 bis 2018 sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses seit 2011 (37,17 EUR) bestätigen.Eine mögliche Trendwende würden auch diverse Indikatoren signalisieren. So habe der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Kaufsignal generiert. Wie eine Reihe anderer Indikatoren habe der Trendfolger zuvor bereits eine positive Divergenz ausgeprägt, indem die jüngsten Lows nicht mehr bestätigt worden seien. Eine positive Divergenz würden auch verschiedene Volatilitätsindikatoren ausweisen. In dieser Gemengelage definiere das Augusthoch bei 46,90 EUR ein erstes Erholungsziel. Jenseits dieses Levels wäre auch der diskutierte Doppelboden vervollständigt.Als Absicherung ist indes das jüngste Verlaufstief bei 36,30 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 12.09.2022)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:41,52 EUR +0,05% (12.09.2022, 08:23)