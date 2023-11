XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

37,12 EUR -1,38% (30.11.2023, 10:11)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (30.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Keine großen Sprünge - AktienanalyseDas Wachstum des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters CompuGroup (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist im dritten Quartal fast zum Erliegen gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz habe mit 285,7 Mio. Euro nur einem Tick über dem Vorjahreszeitraum gelegen (285,4 Mio. Euro). Wenig Bewegung auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen Gewinn (EBITDA), er habe um zwei Prozent auf 62 Mio. Euro zugelegt. Dank der deutlichen Zuwächse im ersten Halbjahr ergebe sich trotz des nahezu Null-Wachstums im dritten Quartal für die ersten neun Monate immer noch ein Umsatzplus von zehn Prozent. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Effekte aus Übernahmen und Wechselkursveränderungen - seien es acht Prozent. Beim operativen Gewinn stehe ein Plus von 18 Prozent auf 195,2 Mio. Euro zu Buche.CEO Michael Rauch sehe den Konzern denn auch weiter auf einem guten Weg, die Ziele für das laufende Jahr zu erreichen. Der Konzern peile bei einem organischen Wachstum von rund fünf Prozent einen operativen Gewinn von 260 bis 300 (Vorjahr: 234) Mio. Euro an. Bei der Baader Bank sei man derselben Meinung. Der zuständige Analyst habe zudem von soliden Resultaten gesprochen, gerade da die Vergleichswerte aus dem Vorjahr sehr hoch gewesen seien. Gleichzeitig hätten Experten wie Wolfgang Specht von Berenberg aber betont, dass das Unternehmen noch einiges auf der Kostenseite zu tun habe. Für vorsichtige Anleger sind alternativ zur Aktie daher weiter Teilschutz-Investments interessant, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:37,02 EUR -1,65% (30.11.2023, 10:47)