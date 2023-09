XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (08.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CompuGroup-Aktie (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Das Koblenzer IT-Unternehmen wolle noch stärker von der staatlich vorangetriebenen Modernisierung und Digitalisierung von Krankenhäusern profitieren. CompuGroup habe am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages das Ziel für Umsätze im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz erneut angehoben. Dem Markt reiche das aber nicht.Laut dem Berenberg-Analysten Wolfgang Specht würden auch nach dem Kapitalmarkttag einige Fragen offen bleiben. Die präsentierten Initiativen, zumeist auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierend, seien bereits in den kurz- und mittelfristigen Zielen implementiert. Specht habe sogar seine Ergebnisschätzungen angesichts einer erwarteten Abschwächung im zweiten Halbjahr nach unten revidiert. Sein Kursziel sinke von 56 auf 49 Euro.CompuGroup habe mit seinem Kapitalmarkttag die Marktteilnehmer nicht überzeugen können. Mit dem Rutsch unter die Marke von 40 Euro löste der Titel zudem ein frisches Verkaufssignal aus. Darüber hinaus sei der Stopp des "Aktionärs" bei 39,50 Euro gerissen, es verbleibe ein kleiner Gewinn. Aufgrund der langfristig aussichtsreichen Perspektiven für CompuGroup sollte der Titel auf der Watchlist für spekulativ ausgerichtete Anleger nicht fehlen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:39,52 EUR -1,40% (08.09.2023, 16:03)