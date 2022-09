XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

38,80 EUR +0,57% (21.09.2022, 17:35)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (22.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Trotz solider Zahlen sei das Papier des Koblenzer Unternehmens zuletzt deutlich zurückgefallen. Wachstumswerte wie CompuGroup seien in den letzten Monaten und Wochen in einem turbulenten Marktumfeld einfach hart abgestraft worden. Die Perspektiven für den führenden E-Health-Anbieter seien aber unverändert gut. Die Jahresprognose sei zuletzt leicht angehoben worden. Die CompuGroup-Aktie habe sich nach dem Kursrutsch stabilisiert und weise mittelfristig auf dem aktuellen Niveau ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis auf. In einem besseren Gesamtmarktumfeld könnte eine Trendwende gelingen. Mutige Anleger könnten daher jetzt einen Fuß in die Tür stellen, sollten aber nicht vergessen, einen Stoppkurs zu platzieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von SFC Energy und LPKF Laser befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CompuGroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:38,66 EUR +0,21% (21.09.2022, 22:27)